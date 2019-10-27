РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Московский "Спартак" нанес разгромное поражение столичному "Локомотиву" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на "РЖД Арене", завершилась со счетом 3:0. На 57-й минуте отличился Эсекьель Понсе.
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