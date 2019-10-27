РПЛ
Газета.Ru«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
|21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
|41′
Дмитрий Баринов
|42′
|45′+1′
Зелимхан Бакаев
|55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
|57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
|71′
|73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
|78′
|79′
Джордан Ларссон
|81′
Джордан Ларссон
|85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
|88′
Московский "Спартак" нанес разгромное поражение столичному "Локомотиву" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на "РЖД Арене", завершилась со счетом 3:0. На 57-й минуте отличился Эсекьель Понсе.
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