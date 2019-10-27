Московский "Спартак" нанес разгромное поражение столичному "Локомотиву" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на "РЖД Арене", завершилась со счетом 3:0. На 57-й минуте отличился Эсекьель Понсе.

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Общество Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.

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Происшествия В Техасе число пострадавших при стрельбе возросло до 16 В американском штате Техас в результате стрельбы во время студенческой вечеринки, по последним данным, два человека погибли и 16 получили ранения, информирует NBC.

Происшествия Трое детей погибли в результате пожара в Рязанской области «Ночью 27 октября 2019 года после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, обнаружены трое погибших – две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат, 2018 года рождения», - сообщает новость Следственный комитет РФ.