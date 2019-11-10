Футбольный клуб "Спартак" из-за проблем с получением игроками американских виз намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида) в январе. Об этом ТАСС сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.

с чего всё началось

К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира.

Красно-белые планировали включить турнир в программу подготовки ко второй части чемпионата России. Причиной возможного пропуска турнира являются возникшие проблемы с визами США. Как сообщает Спорт24.Ru, "Спартак" по-прежнему сохраняет шансы на получение американской визы, однако они достаточно малы.

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