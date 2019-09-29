Футбол
Евро-футбол.ру«Спартак» сделал предложение Гаттузо
Руководство «Спартака» хочет, чтобы следующим главным тренером команды стал Дженнаро Гаттузо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, «красно-белые» сделали Гаттузо предложение.
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СМИ: «Спартак» сделал предложение Гаттузо. Тренер склоняется к варианту с «Дженоа»
Sport24.ruвчера в 15:14
Гаттузо не возглавит «Спартак». Скорее всего, он станет главным тренером «Дженоа»
Sports.ruвчера в 14:19
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Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
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Депутаты Рады прибыли на сессию ПАСЕ вопреки отказу Украины от работы
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РИА Новости вчера в 22:45
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Приморских женщин учат бороться с раком груди
Как отметили в приморском департаменте здравоохранения, рак груди – самая распространенная форма злокачественных опухолей у женщин.
ФедералПресс 05:37
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Врио губернатора Севастополя представил новых замов
В правительстве Севастополя назначили новых замов врио губернатора Михаила Развожаева. Об этом он сообщил журналистам 30 сентября.
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В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
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Илон Маск представил космический корабль для полетов на Марс
Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс.
Вести.Финанс 06:37
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Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.
REGNUM 04:21
Происшествия
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Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
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Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Волга-Медиа 00:37
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Неизвестные избили мужчину в московском ресторане
Двое неизвестных напали на мужчину в одном из московских ресторанов и устроили погром.
Известия 06:25
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Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Автоспорт
В Ferrari прокомментировали сход Феттеля
Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru вчера в 14:45
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Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
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Lenta.ru 05:44
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Провокация ВСУ: на КПП ранен мирный житель
Продолжаются попытки украинских военных преступников дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения в преддверии Минских переговоров, в результате чего страдают мирные жители Донбасса.
Rusvesna.su 02:53
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Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
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Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29