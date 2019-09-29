Руководство «Спартака» хочет, чтобы следующим главным тренером команды стал Дженнаро Гаттузо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, «красно-белые» сделали Гаттузо предложение.

Армия и оружие Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Политика Депутаты Рады прибыли на сессию ПАСЕ вопреки отказу Украины от работы Депутаты Верховной рады от Украины прибыли на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ новой делегации Украины от участия в заседаниях.

Политика МИД России заявил о развязывании США визовой войны Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.

Космос Найдены новые звезды с инопланетными мегаструктурами Согласно одной из гипотез причиной затемнений могли стать искусственные мегаструктуры вроде сферы Дайсона.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Здоровье Приморских женщин учат бороться с раком груди Как отметили в приморском департаменте здравоохранения, рак груди – самая распространенная форма злокачественных опухолей у женщин.

Политика Врио губернатора Севастополя представил новых замов В правительстве Севастополя назначили новых замов врио губернатора Михаила Развожаева. Об этом он сообщил журналистам 30 сентября.

Космос Илон Маск представил космический корабль для полетов на Марс Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс.

Политика Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.

Происшествия В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.

Происшествия Неизвестные избили мужчину в московском ресторане Двое неизвестных напали на мужчину в одном из московских ресторанов и устроили погром.

Политика Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".

Автоспорт В Ferrari прокомментировали сход Феттеля Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.

Политика Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Экономика Теневой бизнес захотели карать гигантскими штрафами Законодатели Самарской области предложили повысить штрафы для россиян за ведение теневого бизнеса с 500-2000 рублей до 50-100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Провокация ВСУ: на КПП ранен мирный житель Продолжаются попытки украинских военных преступников дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения в преддверии Минских переговоров, в результате чего страдают мирные жители Донбасса.

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.