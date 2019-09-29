Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Спартак» сделал предложение Гаттузо

Руководство «Спартака» хочет, чтобы следующим главным тренером команды стал Дженнаро Гаттузо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, «красно-белые» сделали Гаттузо предложение.
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Гаттузо близок к тому, чтобы возглавить «Дженоа»

Sport.ruвчера в 15:59

Источник: «Спартак» сделал предложение Гаттузо

Чемпионатвчера в 15:32

Гаттузо не возглавит «Спартак». Скорее всего, он станет главным тренером «Дженоа»

Sports.ruвчера в 14:19

СМИ: «Спартак» сделал предложение Гаттузо. Тренер склоняется к варианту с «Дженоа»

Sport24.ruвчера в 15:14

Источник: Гаттузо хочет возглавить «Дженоа», а не «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 14:50

СМИ: Гаттузо получил предложение возглавить «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 15:16

Гаттузо может возглавить «Дженоа»

Матч ТВвчера в 13:12
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Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Общество

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РБК вчера в 09:40
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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства.
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Пока известно, что студент почувствовал себя плохо во время занятий физкультурой.
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Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
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Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

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Суд арестовал еще четверых напавших на пограничников рыбаков из КНДР

Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.
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Футбол

«Спартак» отправил Олега Кононова в отставку

Под руководством белорусского тренера назначенного на пост московского клуба 12 ноября 2018 года, «Спартак» сыграл 27 матчей в РПЛ и сумел набрать лишь 54,32% очков от возможных.
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Политика

В пресс-службе иркутского губернатора опровергли данные о его отставке

Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что уход Левченко может произойти осенью в ходе очередной ротации.
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Почему помидоры следует употреблять осторожно, рассказали специалисты

Эксперты не рекомендовали слишком налегать на помидоры – в повышенных количествах этот овощ может быть опасен для здоровья.
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Экономика

Министерство культуры РФ и Фонд Кино откроют данные о госинвестциях

Минкультуры России совместно с Фондом Кино создадут информационную базу, в которой будет размещаться информация об инвестициях в кинематограф и их последующем прокате.
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Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
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Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра.
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Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания

ТАСС 03:41
Футбол

В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории

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Общество

Определены самые здоровые российские регионы

Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Транспорт

ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов

Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
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Политика

Times: Джонсону может грозить импичмент

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС вчера в 06:33
Культура

В Смоленской области проходят съёмки «Битвы экстрасенсов»

В воскресенье, 29 сентября, жителей Смоленской области переполошила съёмочная группа телешоу «Битва экстрасенсов».
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Экономика

Арендаторы съезжают из торговых помещений в центре Москвы

Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов помещений в центре столицы не продлевать договоры.
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Суд отказался рассматривать иск против Джеки Чана и Шварценеггера

Газета.Ru вчера в 01:10
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Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
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Экономика

Росстат предложил упразднить всю статистическую отчетность к 2024 году

Президиум комиссии правительства по цифровому развитию одобрил на заседании подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) к 2024 году.
Реальное время 01:24
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД

Американский актер Арнольд Шварценеггер показал фотографию со своим сыном Кристофером, который был с ног до головы одет в форму российского офицера МВД.
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Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
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Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 28 сентября в 16:17
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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