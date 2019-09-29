Футбол
Евро-футбол.ру«Спартак» сделал предложение Гаттузо
Руководство «Спартака» хочет, чтобы следующим главным тренером команды стал Дженнаро Гаттузо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, «красно-белые» сделали Гаттузо предложение.
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Гаттузо не возглавит «Спартак». Скорее всего, он станет главным тренером «Дженоа»
Sports.ruвчера в 14:19
СМИ: «Спартак» сделал предложение Гаттузо. Тренер склоняется к варианту с «Дженоа»
Sport24.ruвчера в 15:14
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
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ТАСС 00:20
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Российские вооруженные силы уже получают современные танки Т-90М, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».
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Bethub.org вчера в 16:44
Политика
В пресс-службе иркутского губернатора опровергли данные о его отставке
Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что уход Левченко может произойти осенью в ходе очередной ротации.
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Почему помидоры следует употреблять осторожно, рассказали специалисты
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Южный Федеральный 27 сентября в 23:45
Экономика
Министерство культуры РФ и Фонд Кино откроют данные о госинвестциях
Минкультуры России совместно с Фондом Кино создадут информационную базу, в которой будет размещаться информация об инвестициях в кинематограф и их последующем прокате.
REGNUM 03:44
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра.
RT на русском 01:25
Футбол
В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории
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Газета.Ru 01:36
Транспорт
ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов
Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
News.ru 02:34
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Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС вчера в 06:33
Культура
В Смоленской области проходят съёмки «Битвы экстрасенсов»
В воскресенье, 29 сентября, жителей Смоленской области переполошила съёмочная группа телешоу «Битва экстрасенсов».
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Экономика
Арендаторы съезжают из торговых помещений в центре Москвы
Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов помещений в центре столицы не продлевать договоры.
Москва 24 вчера в 23:51
Кино
Суд отказался рассматривать иск против Джеки Чана и Шварценеггера
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Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
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Росстат предложил упразднить всю статистическую отчетность к 2024 году
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Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
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Автоновости дня вчера в 01:00
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 28 сентября в 16:17