Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Спартак» сделал предложение Гаттузо

Руководство «Спартака» хочет, чтобы следующим главным тренером команды стал Дженнаро Гаттузо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, «красно-белые» сделали Гаттузо предложение.
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Гаттузо близок к тому, чтобы возглавить «Дженоа»

Sport.ruвчера в 15:59

Источник: «Спартак» сделал предложение Гаттузо

Чемпионатвчера в 15:32

Источник: Гаттузо хочет возглавить «Дженоа», а не «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 14:50

СМИ: «Спартак» сделал предложение Гаттузо. Тренер склоняется к варианту с «Дженоа»

Sport24.ruвчера в 15:14

СМИ: Гаттузо получил предложение возглавить «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 15:16

Гаттузо не возглавит «Спартак». Скорее всего, он станет главным тренером «Дженоа»

Sports.ruвчера в 14:19

Гаттузо может возглавить «Дженоа»

Матч ТВвчера в 13:12
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Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
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СМИ сообщили о появлении российского спецназа в Норвегии

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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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Газета.Ru 28 сентября в 11:45
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Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
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Российская частная компания планирует разработать космический грузовик

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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
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Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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Арендаторы съезжают из торговых помещений в центре Москвы

Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов помещений в центре столицы не продлевать договоры.
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В Казани завершился финал конкурса программистов «Цифровой прорыв»

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Генеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
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Рики Мартин станет отцом в четвертый раз

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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
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Культура

В Смоленской области проходят съёмки «Битвы экстрасенсов»

В воскресенье, 29 сентября, жителей Смоленской области переполошила съёмочная группа телешоу «Битва экстрасенсов».
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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту, поделилась эмоциями после победы.
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«Сент-Луис» отправил Костина и Торопченко в АХЛ

Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2017 года под общим 31-м номером, но ещё ни разу не сыграл в официальных мачтах за команду, выступая за их фарм-клуб «Сан-Антонио Рэмпейдж».
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Президент Украины Владимир Зеленский попал в «щекотливую ситуацию» из-за высказываний в адрес правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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