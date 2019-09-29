Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Спартак» сделал предложение Гаттузо

Руководство «Спартака» хочет, чтобы следующим главным тренером команды стал Дженнаро Гаттузо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, «красно-белые» сделали Гаттузо предложение.
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Гаттузо близок к тому, чтобы возглавить «Дженоа»

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Источник: «Спартак» сделал предложение Гаттузо

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Гаттузо не возглавит «Спартак». Скорее всего, он станет главным тренером «Дженоа»

Sports.ru14:19

СМИ: «Спартак» сделал предложение Гаттузо. Тренер склоняется к варианту с «Дженоа»

Sport24.ru15:14

Источник: Гаттузо хочет возглавить «Дженоа», а не «Спартак»

Спорт-Экспресс14:50

СМИ: Гаттузо получил предложение возглавить «Спартак»

Sportbox.RU15:16

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Матч ТВ13:12
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