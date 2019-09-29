Футбол
Евро-футбол.ру«Спартак» сделал предложение Гаттузо
Руководство «Спартака» хочет, чтобы следующим главным тренером команды стал Дженнаро Гаттузо. Как сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы, «красно-белые» сделали Гаттузо предложение.
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СМИ: «Спартак» сделал предложение Гаттузо. Тренер склоняется к варианту с «Дженоа»
Sport24.ruвчера в 15:14
Гаттузо не возглавит «Спартак». Скорее всего, он станет главным тренером «Дженоа»
Sports.ruвчера в 14:19
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