Футбол
Газета.Ru«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей. Напомним, что до прихода 34-летнего немца скамья находилась справа от выхода со стадиона "Открытие Арена". Теперь же футболисты столичной команды сели слева.
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Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Происшествия
В Орле возбудили дело после госпитализации девочки из-за истощения
Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после госпитализации в Орле 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития в истощённом состоянии.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
Найбауэра задержали в загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа, которые взяли особняк штурмом.
Политика
Во Франции выступили за приостановление членства Турции в НАТО
Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО.
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Космос
Ученых озадачил рентгеновский снимок «пузырчатой» сверхновой
Рентгеновский снимок SN 1572 продемонстрировал, что сверхновая состоит из значительного количества пузырей, способных к сужению и расширению в разных направлениях.
Спорт
Женская сборная России по биатлону лишилась квоты на Кубке мира
Квота российской женской команды на Кубке мира по биатлону в сезоне-2019/20 сократилась после решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации Маргариты Васильевой.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
Политика
Суд на Украине арестовал бывшего замсекретаря Совбеза страны
Верховный антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского.
Футбол
Роналду зарабатывает в Instagram больше, чем в «Ювентусе»
Происшествия
В Киеве убили внука азербайджанского композитора
В Киеве убили гражданина Азербайджана Джавида Гаджиева. Об этом стало известно из публикации посольства Азербайджана на Украине в Facebook.
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Здоровье
Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
Происшествия
Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву
Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110
Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.
Авто
Появились снимки «музыкального» кроссовера Haval H4
Haval распространила снимки обновленного в Китае кроссовера H4, который местные СМИ называют «музыкальной».
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Теннис