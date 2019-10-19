Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене

Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей. Напомним, что до прихода 34-летнего немца скамья находилась справа от выхода со стадиона "Открытие Арена". Теперь же футболисты столичной команды сели слева.
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