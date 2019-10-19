Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей. Напомним, что до прихода 34-летнего немца скамья находилась справа от выхода со стадиона "Открытие Арена". Теперь же футболисты столичной команды сели слева.
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