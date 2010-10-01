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Metaratings«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20. Если в паре «Химки» — «Торпедо» хозяин поля был определён автоматически, то в остальных парах понадобилась жеребьёвка.
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Жеребьевка определения хозяев полей 1/4 финала Кубка России состоится 22 ноября
Bookmaker-ratings.ru18 ноября в 16:24
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