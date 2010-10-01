Футбол

MetaratingsMetaratings«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Урал — Спартак
24 ноября
в 06:00
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20. Если в паре «Химки» — «Торпедо» хозяин поля был определён автоматически, то в остальных парах понадобилась жеребьёвка.
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