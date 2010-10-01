В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20. Если в паре «Химки» — «Торпедо» хозяин поля был определён автоматически, то в остальных парах понадобилась жеребьёвка.

Общество ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти "Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.

Общество В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

Здоровье Жителю Новосибирска выдали и отобрали инвалидность после письма Путину Медкомиссия изначально не хотела выдавать документы об инвалидности, однако после того, как новосибирец направил письмо президенту России Владимиру Путину, бумаги были подписаны.

Политика Объявлена дата большой пресс-конференции Путина Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 22 ноября.

Происшествия ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.

Фигурное катание Российская фигуристка установила новый мировой рекорд Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.

Армия и оружие Военная прокуратура: командиры стали чаще бить солдат "Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных", – отметил Скребец, выступая в Совете Федерации в пятницу, 22 ноября.

Общество Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .

Наука В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).

Политика CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела» Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Происшествия СК завел дело после смерти врача от инфаркта в Твери Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти женщины-врача в Твери, которая трижды обращалась к медикам с плохим самочувствием, но они не сумели диагностировать у нее инфаркт, сообщается на сайте ведомства в пятницу.