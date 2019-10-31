Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Спартак» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
В четвертьфинале Кубка России встретятся московские клубы ЦСКА и «Спартак». В 1/8 финала ЦСКА переиграл «Уфу» со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время. "Спартак" добился победы в матче с "Ростовом" (2:1).
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