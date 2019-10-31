В четвертьфинале Кубка России встретятся московские клубы ЦСКА и «Спартак». В 1/8 финала ЦСКА переиграл «Уфу» со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время. "Спартак" добился победы в матче с "Ростовом" (2:1).

«Спартак» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Армия и оружие СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Наука Ученые выявили причину тяги к алкоголю Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.

Футбол Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.

Происшествия В Турции задержаны две россиянки Турецкие силовики задержали в провинции Килис двух женщин, предположительно, гражданок России. Они пытались попасть в Республику из Сирии.

Футбол Игнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич.

Единоборства Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе пройдет бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.

Политика Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.

Финансы Госдолг США установил новый рекорд Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.

Технологии В ЕК рассказали, какие навыки помогут найти и сохранить работу "Недавний доклад действительно показывает, что рабочие места, требующие сочетания цифровых и некогнитивных навыков, таких как коммуникация, планирование, командная работа, вероятно, будут более востребованы в будущем, и поэтому важно поддерживать приобретение этих навыков населением", - прокомментировал проводимые в ЕС исследования уполномоченный специалист.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Киберспорт В Dota 2 добавили быстрый поиск игры Valve представила систему быстрого матчмейкинга для Dota 2. Система предназначена для людей, которые хотят как можно быстрее найти игру.

Здоровье Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.

Шоу-бизнес Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».

Общество Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.

Происшествия Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова Аспиранта мехмата МГУ и анархиста Азата Мифтахова арестовали в феврале этого года, его обвиняют в нападении на офис «Единой России».