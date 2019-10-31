Главное футбольное дерби России пройдет 4 марта 2020 года. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча красно-белых против дончан. Ранее английский клуб уволил капитана, получившего тяжелую травму в пьяном ДТП.

«Спартак» в четвертьфинале Кубка России встретится с ЦСКА

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Футбол Коутиньо и его жена прошли процедуру крещения в собственной ванне Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах аренды.

Общество «Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.

Шоу-бизнес Дочь Деми Мур рассказала о наркозависимости матери Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талула рассказала о том, какой была ее мать, когда употребляла наркотики.

Общество Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.

Политика США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.

Шоу-бизнес Глюкоза предстала в образе растолстевшей старушки В честь праздника Глюкоза решила потолстеть, поседеть и нарядиться старушкой, которая ищет щенка.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Общество В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.

Общество Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.

Происшествия СКР перепредъявляет обвинение Шестуну На днях же стало известно, что по заявлению госпожи Пупышевой Александру Шестуну было перепредъявлено обвинение.

Происшествия Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

Космос Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.

Армия и оружие Из Омска отправили в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») отправил в ВС России первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.

Политика НАТО отказался иметь дело с Россией до возвращения Крыма НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине. Пока этого не произойдет, Альянс не сможет вести дела с Москвой как обычно.

Экономика WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Политика Путин предсказал дефицит квалифицированных кадров в России Президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве страны должен появиться единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям.

Политика Дональд Трамп переехал из Нью-Йорка во Флориду Трамп отметил, что ему пришлось это сделать из-за плохого отношения к нему политиков Нью-Йорка.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.

Экономика РФ отправила в Венесуэлу за два года более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Политика Киев нашел виновника срыва встречи «нормандской четверки» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва пытается сорвать встречу лидеров "нормандской четверки".

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.