Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» в четвертьфинале Кубка России встретится с ЦСКА

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Главное футбольное дерби России пройдет 4 марта 2020 года. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча красно-белых против дончан. Ранее английский клуб уволил капитана, получившего тяжелую травму в пьяном ДТП.
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