Футбол
Газета.Ru«Спартак» в четвертьфинале Кубка России встретится с ЦСКА
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Главное футбольное дерби России пройдет 4 марта 2020 года. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча красно-белых против дончан. Ранее английский клуб уволил капитана, получившего тяжелую травму в пьяном ДТП.
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Дубль Ларссона вывел «Спартак» в четвертьфинал Кубка России. Следующий соперник — ЦСКА
Sportbox.RUвчера в 14:28
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:43, Вашингтон
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