В четвертьфинале Кубка России встретятся московские клубы ЦСКА и «Спартак». В 1/8 финала ЦСКА переиграл «Уфу» со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Яки Бийола в компенсированное время. "Спартак" добился победы в матче с "Ростовом" (2:1).

«Спартак» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

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