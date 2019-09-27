Футбол

ТАССТАСС«Спартак» и «Ростов» проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу в Москве

Урал — ЦСКА
29 сентября
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Московский "Спартак" примет "Ростов" на домашнем стадионе в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Доме футбола.
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