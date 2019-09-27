Футбол
ТАСС«Спартак» и «Ростов» проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу в Москве
Московский "Спартак" примет "Ростов" на домашнем стадионе в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Доме футбола.
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Футбол
Переговоры Мамаева с «Ростовом» подходят к концу
Газета.Ru 07:47
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Здоровье
В Аргаяше судебные приставы опечатали операционную
В аргаяшской районной больнице судебные приставы закрыли доступ в операционный блок и рентгеновский кабинет.
Губерния (г. Челябинск) 07:48
Армия и оружие
Российское вооружение востребовано по всему миру, заявил глава ФСВТС
Россия предлагает свои новейшие системы вооружений всем своим партнёрам, в том числе странам Средиземноморского региона, соответствующие переговоры проводятся, российская техника популярна у заказчиков по всему миру, сообщил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 08:09
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Авто
Subaru может стать дочерней компанией Toyota
В рамках нового альянса Toyota повысит процент голосующих акций с 16,83 до 20; тем временем, Subaru должна будет приобрести акций Toyota на аналогичную сумму, однако не превышающую 80 млрд иен (741,6 млн рублей).
CarsWeek.ru 06:13
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything
Акция с Metro 2033 Redux и Everything продлится до 3 октября, затем в Epic Games Store начнется раздача Minit.
Gmbox.ru 06:30
Политика
Вашингтон расширил санкции против России
Соединенные Штаты ввели еще один пакет санкций против России.
Военное обозрение вчера в 11:47
Политика
Порошенко не пришел на допрос по инциденту в Керченском проливе
Пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в ведомство.
ТК Звезда 07:22
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Общество
В МЧС озвучили наказание за курение на балконах
За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Ruposters.ru 03:05
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.
RT на русском 06:07
Транспорт
В Петербурге возведут еще один мост через Неву
Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
Собака.ru 03:58
Футбол
В борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались.
Эхо Москвы вчера в 03:05
Происшествия
Собака помогла задержать педофила в Петербурге
Газета.Ru 07:15
Происшествия
ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом
Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.
РБК 07:56
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы общепита
Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила, касающиеся производства продуктов питания на предприятиях общепита.
Газета.Ru 04:32
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости вчера в 06:32