Московский "Спартак" примет "Ростов" на домашнем стадионе в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Доме футбола.

«Спартак» и «Ростов» проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу в Москве

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