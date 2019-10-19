РПЛ
Газета.Ru«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
|18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
|49′
|54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
|55′
|62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
|63′
|68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
|75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
|84′
|90′+2′
Константин Плиев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
29
Кутепов
6
Дантас
10
Бакаев
23
Ларссон
19
Понсе
33
Крал
25
Мельгарехо
9
Мирзов
22
Дюпин
80
Сорокин
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
18
Могилевец
10
Коновалов
70
Кипиани
26
Микелтадзе
8
Кьяртанссон
12
Зуев
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. "Газета.Ru" - о том, как Доменико Тедеско дебютировал в качестве нового главного тренера красно-белых.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» с «Рубином» не выиграли, но обозначили признаки жизни. Тедеско - ртуть
Матч ТВвчера в 13:11
«Спартак» не смог обыграть «Рубин» в первом матче Тедеско на посту главного тренера
Советский спортвчера в 11:27
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Футбол
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» в чемпионате России
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:59
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Общество
Наряды для тура по Пакистану обошлись Кейт Миддлтон в $43 тысячи
Всего на наряды для поездки в Пакистан Миддлтон потратила 43 тысячи долларов (более 2,7 миллиона рублей).
Телеканал 360° 06:09
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Наука
Генетики из России представили люминесцентный табак
Группа специалистов в области генетики из России показала растение, способное светиться в темноте без каких-либо дополнительных веществ или условий.
Rusargument вчера в 16:58
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия 18 октября в 03:32
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Общество
Режим ЧП введен в столице Чили из-за беспорядков
В Сантьяго и окрестностях в ночь на субботу, 19 октября, был введен режим чрезвычайного положения.
Известия вчера в 03:54
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на более качественном процессоре
Ранее в сети ходили слухи о том, что китайский гигант Xiaomi готовится перевыпустить модель Redmi Note 8T, который представляет собой аналог Note 8 Pro, но базируясь на Qualcomm.
Ferra 07:43
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Происшествия
Огонь на заводе «Полимер-Пласт» потушен
По последним данным, пожар произошел в арочнике размером 15 на 40 метров на заводе «Полимер-Пласт».
Вслух.Ру 08:25
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Еще чуть-чуть и представителям военно-морских сил разрешат носить накладные ресницы, красить ногти и делать макияж.
Телеканал 360° 06:56
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Политика
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Происшествия
У «кадетки» в Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова
Причастных к убийству разыскивает полиция Саратов, 20 октября. Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе.
Регион online 07:54
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Общество
В Госдуме прокомментировали предложение запретить пластиковые пакеты
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН прокомментировал предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.
RT на русском 18 октября в 10:18
Происшествия
На новом участке трассы «Москва — Петербург» в ДТП погибла женщина
В аварии на новом участке скоростной трассы М-11 в Тосненском районе Санкт-Петербурга погибла женщина, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
РБК 08:26
Политика
Горбачёв рассказал об обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв в интервью газете «Известия» рассказал, что недавно обращался к российскому лидеру Владимиру Путину.
RT на русском 17 октября в 21:03
Политика
Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
РИА Новости 07:39
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 18 октября в 04:51