Столичный «Спартак» в субботу, 19 октября, провел первый поединок под руководством Доменико Тедеско. В игре 13-го тура московская команда противостояла казанскому «Рубину». В первом тайме Александр Зуев после рикошета попал в штангу ворот хозяев.

Московский «Спартак» не смог обыграть «Рубин» в первом матче с Тедеско

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