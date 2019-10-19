РПЛ

iReactoriReactorМосковский «Спартак» не смог обыграть «Рубин» в первом матче с Тедеско

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Столичный «Спартак» в субботу, 19 октября, провел первый поединок под руководством Доменико Тедеско. В игре 13-го тура московская команда противостояла казанскому «Рубину». В первом тайме Александр Зуев после рикошета попал в штангу ворот хозяев.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Наставник «Спартака» оставил пожелание болельщикам

Газета.Ru07:29

От «душераздирающего зрелища» до надежды на Лигу Европы. Как вам Тедеско?

Sportbox.RU03:39

Как «Спартак» будет строить атаки при Доменико Тедеско

Чемпионатвчера в 16:13

Доменико Тедеско: не заслужили трех очков, потому что позволили «Рубину» слишком многое

Вести.Ruвчера в 15:15

Тедеско не совершает ошибок Кононова и Рианчо. На данный момент это главное. Все о первой битве нового «Спартака»

Матч ТВвчера в 15:01

«Спартак» не смог выиграть у «Рубина» в дебютном матче Тедеско

Российская газетавчера в 11:36

«Спартак» не смог обыграть «Рубин» в первом матче Тедеско на посту главного тренера

Советский спортвчера в 11:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия

При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб

RT на русском 07:24
Общество

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Спорт

Стали известны все полуфиналисты Кубка мира по регби

Определились все полуфиналисты Кубка мира по регби, который проходит в Японии.
ProstoProSport 08:24
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Общество

Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта

Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию

Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 04:31
Кино

Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»

Ариг Ус 17 октября в 23:56
Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня вчера в 00:39
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

РБК вчера в 14:25
Политика

Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit

Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru вчера в 10:06
Политика

Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

Песков добавил, что Россия подписывает очень много конкретных контрактов.
РИА Новости 07:41
Происшествия

Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке

Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
РИА Новости 08:44
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

РИА Новости 04:32
Общество

Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Великобритании

Британский суд может заморозить часть активов российского бизнесмена Фархада Ахмедова, сообщило издание Daily Mail.
РИА Новости 09:26
Общество

Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек

В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Армия и оружие

Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские войска покидают территорию САР быстрыми темпами.
Российская газета 01:40
Гаджеты

Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G

По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском 08:27
Происшествия

Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
Газета.Ru 02:45
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Авто

Появились первые изображения нового Hyundai Tucson

Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Общество

Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Армия и оружие

Турецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный Рас-эль-Айн

Известия 10:02
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 18 октября в 07:36
Общество

Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

Газета.Ru вчера в 16:19
Футбол

Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Технологии

Хакеры взломали «умные» чётки от Ватикана за 15 минут

15 октября в Ватикане прошла презентация электронных чёток Click to Pray. Устройство состоит из десяти чёрных бусин и креста.
News.ru 07:20
Армия и оружие

20 октября 1944 года части РККА и партизаны Тито освободили Белград

Трагическая судьба Белграда 20 октября 1944 года полным освобождением югославской столицы от немецких захватчиков окончилась Белградская стратегическая наступательная операция.
Газета.Ru 09:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное