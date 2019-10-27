После изнуряющей игры и упущенной победы над «Ювентусом», уставший и потерявший почти все эмоции «Локомотив», дома принимал «Спартак». К Доменико Тедеско еще не привыкли, а эффект неожиданности в таких ситуациях часто имеет определяющее значение.

«Спартак» уничтожил «Локо» после замен Тедеско: Семин не смог ответить

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Армия и оружие Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Политика Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Фигурное катание Александра Трусова установила новые рекорды Переписав два мировых рекорда — в произвольной программе (166.62 балла) и по сумме двух программ (241.02), россиянка первой из женщин набрала за технику более 100 баллов и не оставила другим участницам соревнований шанса приблизиться к себе.

Происшествия Спасателям пока не удалось найти пропавший под Пермью частный самолет Спасатели в Пермском крае второй день не могут найти пропавший 26 октября частный легкомотрный самолет "Cessna 172", сообщается в телеграм-канале регионального министерства территориальной безопасности в воскресенье.

Политика В Германии «Левые» впервые выиграли земельные выборы В Германии партия «Левые» впервые за всю историю своего существования победила в выборах в парламент германской федеральной земли Тюрингия.

Технологии Uber тестирует продажу кулинарных курсов Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.