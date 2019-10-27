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МК-СпортМК-Спорт«Спартак» уничтожил «Локо» после замен Тедеско: Семин не смог ответить

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После изнуряющей игры и упущенной победы над «Ювентусом», уставший и потерявший почти все эмоции «Локомотив», дома принимал «Спартак». К Доменико Тедеско еще не привыкли, а эффект неожиданности в таких ситуациях часто имеет определяющее значение.
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«Спартак» грохнул «Локо» в дерби — 3:0! Тедеско побеждает Семина уже 3-й раз

Sport24.ru11:25

«Спартак» уничтожил «Локо» после замен Тедеско: Семин не смог ответить

МК-Спорт12:07
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