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МК-СпортМК-Спорт«Спартак» уничтожил «Локо» после замен Тедеско: Семин не смог ответить

После изнуряющей игры и упущенной победы над «Ювентусом», уставший и потерявший почти все эмоции «Локомотив», дома принимал «Спартак». К Доменико Тедеско еще не привыкли, а эффект неожиданности в таких ситуациях часто имеет определяющее значение.
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«Спартак» грохнул «Локо» в дерби — 3:0! Тедеско побеждает Семина уже 3-й раз

Sport24.ruвчера в 11:25

Конфеты «Берти Боттс» от Тедеско. Горькие для Семина

Sportbox.RUвчера в 14:02

«Спартак» уничтожил «Локо» после замен Тедеско: Семин не смог ответить

МК-Спортвчера в 12:07
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Происшествия

В Североуральске лесовоз повредил газопровод

Известия вчера в 13:12
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео к дню армейской авиации

Piter.tv 02:02
Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Общество

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 18:23
Гаджеты

Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Ferra 26 октября в 03:23
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Общество

В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Хоккей

«Лос-Анджелес» проиграл «Чикаго» в дебютном матче Прохоркина в НХЛ

У проигравших отличился Шон Уокер (44-я). Этот матч стал дебютным в НХЛ для 26-летнего форварда "Кингз" Николая Прохоркина.
РИА Новости 00:14
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы

Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Общество

В Калифорнии проводится масштабная эвакуация

Вести.Ru вчера в 18:44
Политика

В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском вчера в 18:59
Происшествия

Пропавший в Бердске школьник найден мертвым

Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

Звезда сериала «Сверхъестественное» был арестован за драку

Мужчина, с которым произошла ссора, по-видимому был другом звезды, который пытался его успокоить после конфликта, произошедшего внутри.
ГЛАС.RU 01:36
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru вчера в 03:33
Армия и оружие

ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры

Южный Федеральный 26 октября в 02:38
Происшествия

Грузовик засыпал трассу «Скандинавия» щебнем, движение перекрыто

На трассе «Скандинавия» в районе поселка Рощино в Ленобласти перекрыто движение в обе стороны — там перевернулся грузовик со щебнем, сообщают очевидцы.
Мойка78 02:14
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору тыквы

Экономика сегодня 01:00
Общество

В начале ноября россиян ждут длинные выходные

Три дня отдыха ждут россиян в начале ноября — со 2 по 4 число. Связано это с празднованием Дня народного единства.
vtomske.ru 25 октября в 23:00
Политика

Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика

Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью NBC, что не считает Россию союзником США.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда вчера в 03:48
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство

В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Общество

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

Четверть россиян копят «на старость» — два года назад доля таких граждан составляла 16 процентов.
Lenta.ru 01:19
Политика

Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Армия и оружие

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru 26 октября в 03:19
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
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Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.
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