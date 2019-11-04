Футбол
Газета.Ru«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
|16′
Евгений Луценко
|30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
|45′+2′
|60′
Александр Денисов
|68′
Кирилл Комбаров
Анри Хагуш
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
|72′
|80′
Горан Чаушич
Игорь Горбатенко
Джано Ананидзе
Аяз Гулиев
|84′
|85′
Евгений Луценко
Эванс Кангва
Наиль Умяров
|86′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
54
Умяров
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
7
Гулиев
25
Мельгарехо
19
Понсе
23
Ларссон
9
Мирзов
50
Шамов
14
Хагуш
8
Григалава
6
Беляев
4
Бауэр
11
Ткачев
70
Костадинов
71
Денисов
23
Горбатенко
22
Лесовой
10
Кангва
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑5‑1
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась минимальной победой "Арсенала" - 1:0. Автором единственного мяча в этой игре стал Евгений Луценко.
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