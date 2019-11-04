Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась минимальной победой "Арсенала" - 1:0. Автором единственного мяча в этой игре стал Евгений Луценко.

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

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