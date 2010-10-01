Футбол

Нева СпортНева Спорт«Спартак» уступил «Арсеналу», потерпев первое поражение при Тедеско

Спартак — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 4 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
16′
Евгений Луценко
30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
45′+2′
60′
Александр Денисов
68′
Кирилл Комбаров
Анри Хагуш
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
72′
80′
Горан Чаушич
Игорь Горбатенко
Джано Ананидзе
Аяз Гулиев
84′
85′
Евгений Луценко
Эванс Кангва
Наиль Умяров
86′
В матче 15-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома потерпел поражение от тульского «Арсенала» со счетом 0:1. Единственный гол на 16-й минуте встречи забил Евгений Луценко с передачи Дмитрия Комбарова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Первое поражение Тедеско: матч «Спартак» - «Арсенал» в фотографиях

МК-Спортвчера в 07:39

Мирзов провалился на двух позициях из трех, Тиль отдал 13 передач за 71 минуту (это ничтожно мало). Разбираемся в экспериментах Тедеско

Матч ТВвчера в 05:26

Тедеско о перестановках с «Арсеналом»: «Когда игра не идет, нужны свежие мысли. Хуже, если их нет вообще»

Sports.ru04 ноября в 13:57

Тедеско назвал игру соперников ФК «Спартак» от обороны признаком страха

ТАСС Спортвчера в 00:41

Тедеско играет в FIFA. Вилков играет с огнем. Лайв Симонова и Короткина — начало в 15.00

Спорт-Экспрессвчера в 05:00

Травма Кутепова, тимбилдинг Тедеско, спор Мирзова и судьи. Яркие фото из Тушино

Чемпионатвчера в 01:00

В поражении от Тулы надежды для «Спартака» больше, чем в победе над «Локо»

Sportbox.RUвчера в 02:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:00, Ашберн
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Происшествия

В Челябинске задержали подозреваемых в нападении на двух школьниц

Южноуральская панорама 01:16
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова считает что его сына «довели» до бойни

Газета.Ru 03:51
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»

В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:40
Происшествия

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

ТАСС вчера в 21:20
Происшествия

В Бийске от отравления угарным газом погибли пять человек

Алтайская правда 04:16
Общество

Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами

Lenta.ru вчера в 18:05
Политика

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество

В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева

Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
РИА Новости вчера в 12:08
Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Политика

Трамп написал Зеленскому письмо с обещанием непоколебимой поддержки

29 мая 2019 года президент США Дональд Трамп написал Владимиру Зеленскому письмо с поздравлениями с избранием на пост главы Украины, в котором американский лидер обещал украинскому коллеге непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Газета.Ru 00:50
Происшествия

В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Интерфакс 04:41
Экономика

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК вчера в 10:19
Общество

Суд отказался вернуть работу уволенной за эротические фото тренеру

Газета.Ru 03:58
Футбол

Дзагоев вместе с ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»

ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем».
Спорт-Экспресс 02:44
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Наука

Ученые озвучили три фактора, которые предсказывают личный успех

Ученые обнаружили факторы, которые предрекают реальный личный успех, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:02
Космос

В США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru 04 ноября в 11:11
Общество

Роскачество нашло аллергены в ванильном зефире

В товаре трёх брендов эксперты нашли незаявленную в маркировке сорбиновую кислоту (Е200), одного - незаявленную бензойную кислоту, в зефире 13 торговых марок - сернистую кислоту.
Российская газета 00:00
Футбол

«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

ТАСС Спорт вчера в 17:06
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

РИА Новости 00:53
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
РБК 03:58
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Игры

Создатели Star Wars Jedi: Fallen Order не дадут игрокам расчленять противников-людей

Другими словами, в Jedi: Fallen Order это может случиться во время сюжетного поворота, но игроки не смогут отрубать головы всем подряд.
3DNews 01:24
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Спорт

Колобков: Россия выполняет все обязательства перед WADA

Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу соблюдения условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ТАСС Спорт 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное