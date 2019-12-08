Московский футбольный клуб "Спартак" разгромно проиграл "Ростову" на своем поле в матче 19 тура Российской премьер лиги. Команда Валерия Карпина забили четыре мяча в ворота Александра Максименко. На это хозяева поля ответили только одним голом.

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Происшествия При пожаре в торговом центре в Баку отравились два человека Число бригад скорой помощи, прибывших на место пожара в крупном торговом центре в Баку, увеличилось до пяти, двое пострадали от отравления угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана.