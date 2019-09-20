Футболисты «Уфы» в домашнем матче десятого тура чемпионата России нанесли поражение «Спартаку» из Москвы. Встреча, прошедшая в пятницу в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Спартак» уступил «Уфе», проиграв третий матч подряд в РПЛ

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