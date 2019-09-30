Футбол

РБКРБК«Спартак» уволил главного тренера Кононова

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба. Руководство команды приняло от специалиста заявление об увольнении, поданное после матча 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга», сообщает пресс-служба «красно-белых».
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

«Спартак» временно взял Сергей Кузнецов: он занимался перевозками, пока Кононов не посоветовал стать тренером

Sports.ru17:31

Знает 5 языков и тоже работает 24 часа в сутки. Он будет тренировать «Спартак» в ближайшие недели

Sport24.ru16:30

От игрока любительского клуба украинской ФНЛ до и.о. главного в «Спартаке» за 489 дней. Извините, Сергей Кузнецов, но это перебор

Матч ТВ18:01

Прощай, пиджак. Кто такой Сергей Кузнецов, сменивший Кононова

Советский спорт15:30

Бывший капитан «Зенита» пошутил об отставке Кононова и детском саде

Спорт-Экспресс18:33

Официально: «Спартак» отправил в отставку Кононова

Sport.ru12:43

Кто может возглавить «Спартак» вместо Олега Кононова

Чемпионат15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Общество

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября

На следующей неделе всем знакам зодиака рекомендуется заняться творчеством и наладить отношения с партнером.
Пятый канал вчера в 07:50
Общество

Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 14:22
Здоровье

7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи

MedikForum.ru 02:59
Экономика

Росстат упразднит всю статистическую отчётность

В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru 19:35
Футбол

Футбол: «Сахалин» и «Чита» сыграли вничью

Южно-сахалинский футбольный клуб "Сахалин" сыграл вничью с "Читой" в домашнем матче 11-ого тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, зона "Восток").
ДВ-РОСС 09:56
Общество

Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году

Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия

Все лесные пожары в России потушены

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Космос

Илон Маск официально представил корабль для полетов на Марс Starship

Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск представил 28 сентября Starship, многоразовый межпланетный корабль, разработанный компанией для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.
Суть событий 08:17
Авто

Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок

Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom 02:48
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Музыка

The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road

Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать.
Телеканал 360° 27 сентября в 04:50
Политика

В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о профилактике бешенства

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о бешенстве в преддверии Всемирного для борьбы с заболеванием, который ежегодно отмечается 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Политика Сегодня 27 сентября в 01:23
Экономика

Документы в налоговую теперь можно подать через МФЦ

01.25\Москва\Tochka Zрения\ Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам осуществлять часть своих взаимоотношений с ФНС (федеральная налоговая служба) через МФЦ (многофункциональные центры).
Tochka Zрения 18:25
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов

Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° 14:52
Здоровье

Врач рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе

Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, кандидат медицинских наук Алексей Фёдоров в беседе с НСН рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе.
RT на русском 19:09
Политика

Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым

Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Политика

США демонстративно покинули ГА ООН из-за вице-президента Венесуэлы

Делегация США демонстративно покинула зал Генассамблеи ООН во время выступления представителя Венесуэлы, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 27 сентября в 16:45
Киберспорт

Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года

Игромания.ру вчера в 08:01
Политика

В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру

Известия 09:18
Политика

Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:43
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Технологии

Росстат начнет публиковать информацию в понятном для населения виде

Росстат намерен начать подготавливать и размещать информацию в понятном для россиян виде, сообщил глава статистической службы Павел Малков.
iReactor 10:56
Музыка

Участники группы Little Big отравились устрицами в Кемерово

Участники отечественной группы Little Big во время посещения одного из заведений Кемерово отравились устрицами.
Актуальные Новости 04:52
Шоу-бизнес

Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова

В Stories Алена впервые поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее родительница. Теще Никиты Преснякова исполнилось 45 лет.
Телепрограмма 01:40
Космос

Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год

Известия вчера в 20:28
Культура

Астраханцы увидят картины Айвазовского бесплатно

Блокнот Астрахань 01:25
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное