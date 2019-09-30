Футбол
РБК«Спартак» уволил главного тренера Кононова
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|70′
|71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
|74′
|89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
9
Мирзов
25
Мельгарехо
23
Ларссон
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба. Руководство команды приняло от специалиста заявление об увольнении, поданное после матча 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга», сообщает пресс-служба «красно-белых».
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:30, Вашингтон
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября
На следующей неделе всем знакам зодиака рекомендуется заняться творчеством и наладить отношения с партнером.
Пятый канал вчера в 07:50
Общество
Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48
Здоровье
7 продуктов, которые советуют включить в рацион диетологи
MedikForum.ru 02:59
Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru 19:35
Футбол
Футбол: «Сахалин» и «Чита» сыграли вничью
Южно-сахалинский футбольный клуб "Сахалин" сыграл вничью с "Читой" в домашнем матче 11-ого тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, зона "Восток").
ДВ-РОСС 09:56
Общество
Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году
Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Космос
Илон Маск официально представил корабль для полетов на Марс Starship
Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск представил 28 сентября Starship, многоразовый межпланетный корабль, разработанный компанией для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.
Суть событий 08:17
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom 02:48
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Музыка
The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road
Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать.
Телеканал 360° 27 сентября в 04:50
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о профилактике бешенства
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о бешенстве в преддверии Всемирного для борьбы с заболеванием, который ежегодно отмечается 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Политика Сегодня 27 сентября в 01:23
Экономика
Документы в налоговую теперь можно подать через МФЦ
01.25\Москва\Tochka Zрения\ Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам осуществлять часть своих взаимоотношений с ФНС (федеральная налоговая служба) через МФЦ (многофункциональные центры).
Tochka Zрения 18:25
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов
Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° 14:52
Здоровье
Врач рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе
Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, кандидат медицинских наук Алексей Фёдоров в беседе с НСН рассказал, как поддерживать сердце в здоровом тонусе.
RT на русском 19:09
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Политика
США демонстративно покинули ГА ООН из-за вице-президента Венесуэлы
Делегация США демонстративно покинула зал Генассамблеи ООН во время выступления представителя Венесуэлы, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 27 сентября в 16:45
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру вчера в 08:01
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия 09:18
Политика
Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:43
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Технологии
Росстат начнет публиковать информацию в понятном для населения виде
Росстат намерен начать подготавливать и размещать информацию в понятном для россиян виде, сообщил глава статистической службы Павел Малков.
iReactor 10:56
Музыка
Участники группы Little Big отравились устрицами в Кемерово
Участники отечественной группы Little Big во время посещения одного из заведений Кемерово отравились устрицами.
Актуальные Новости 04:52
Шоу-бизнес
Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова
В Stories Алена впервые поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее родительница. Теще Никиты Преснякова исполнилось 45 лет.
Телепрограмма 01:40
Космос
Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год
Известия вчера в 20:28
Культура
Астраханцы увидят картины Айвазовского бесплатно
Блокнот Астрахань 01:25