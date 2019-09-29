РПЛ

РБКРБК«Спартак» уволил главного тренера Кононова

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба. Руководство московского клуба приняло от специалиста заявление об увольнении, поданное после матча 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга», сообщает пресс-служба «красно-белых».
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