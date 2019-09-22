Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» уволит Кононова в случае поражения в Кубке России

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 20 сентября
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов будет отправлен в отставку в случае, если клуб не сможет пройти "КамАЗ" в матче 1/16 финала Кубка России.
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