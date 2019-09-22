Матч 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа», намеченный на 25 сентября, станет краеугольным для главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Как стало известно «Рейтингу Букмекеров», если команда потерпит поражение, руководство красно-белых будет вынуждено пойти на перестановки.

с чего всё началось

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов будет отправлен в отставку в случае, если клуб не сможет пройти "КамАЗ" в матче 1/16 финала Кубка России.

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