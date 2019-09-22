Футбол
Российская газета«Спартак» уволит Кононова в случае поражения в Кубке России
Николай Рассказов
|13′
|16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
|26′
|33′
Аяз Гулиев
|58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
|65′
|69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
|74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
|78′
|79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
|80′
|81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
|86′
Илья Кутепов
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
31
Беленов
33
Сухов
55
Табидзе
4
Никитин
15
Пуцко
2
Круговой
22
Голубев
74
Фомин
8
Карп
32
Вомбергар
11
Бизяк
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
29
Кутепов
6
Дантас
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
10
Бакаев
23
Ларссон
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов будет отправлен в отставку в случае, если клуб не сможет пройти "КамАЗ" в матче 1/16 финала Кубка России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Матч 1/16 финала Кубка России против «КамАЗа», намеченный на 25 сентября, станет краеугольным для главного тренера «Спартака» Олега Кононова. Как стало известно «Рейтингу Букмекеров», если команда потерпит поражение, руководство красно-белых будет вынуждено пойти на перестановки.Bookmaker-ratings.ru04:07
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» может уволить Кононова в случае поражения от КАМАЗа и пригласить Парфенова
Спорт БИЗНЕС Online07:27
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной
Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.
Наша версия 06:10
Политика
Трамп допустил возможность публикации разговора с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что рассмотрит возможность публикации своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 15:25
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ
Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.
Газета.Ru 14:38
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском вчера в 20:16
Здоровье
Обычные вещи в доме, которые становятся причиной болезней
Какие вещи могут стать источником заболевания, читайте в материале. Волгоград, 21 сентября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа вчера в 15:02
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Культура
В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»
Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv вчера в 07:10
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллионов рублей за выходные.
РЕН ТВ 17:45
Армия и оружие
Российские Су-35С вновь разогнали израильские истребители у границ Сирии
Дрон был успешно уничтожен, однако, как отмечает специалист Бабак Тагвэй, возможной атаке Израиля помешали российские истребители Су-35С, находившиеся в это время рядом с израильской границей.
Avia.pro 20 сентября в 21:26
Финансы
Трамп хочет девальвировать доллар. Зачем?
Трамп уже не впервые заявляет, что ослабление доллара необходимо, и может делать это еще десятки раз.
Мир новостей 20 сентября в 03:12
Армия и оружие
Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Политика
Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией
Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Хьюстоне сообщил, что США и Индия проведут в ноябре первые совместные военные учения.
RT на русском 15:15
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в Лондоне
Вести.Ru 13:42
Общество
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
В 2007 году Баррон объявил, что пойдет по стопам отца, оставив около 97 процентов своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов, Фонду Конрада Н. Хилтона.
РИА Новости 13:27
Единоборства
Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс вчера в 23:26
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 20 сентября в 04:42
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 06:43
Гаджеты
Новый софт обеспечит «бесконечную» работу PCIe Gen4 SSD Samsung
Игромания.ру 19 сентября в 09:50
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место
ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru 14:07
Политика
Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине
Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.
Известия 15:34
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00