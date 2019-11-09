Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Здоровье Названы продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков Загустевание крови и сгустки в сосудах человека является серьезной проблемой, которая грозит тромбозом и другими тяжелыми последствиями.

Политика Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Экономика Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2 В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.

Футбол Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Политика В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для немецких предпринимателей.

Футбол Петраков назначен главным тренером «Луча» Известный российский специалист Валерий Петраков назначен главным тренером «Луча» из Владивостока, об этом информирует пресс-служба клуба.

ЖКХ В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.

Общество Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Политика Президент Боливии ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.

Авто Автомобили дорожают в России при падении спроса Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.

Кино Звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо празднует юбилей Звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо празднует юбилей Сегодня Леонардо Ди Каприо отмечает 45-й день рождения.

Общество Россия попала в десятку самых пьющих стран мира Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.

Космос Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Армия и оружие Перетяжеленный Ил-112В облегчили В апреле главный конструктор компании Николай Таликов заявил, что первый полет Ил-112В сопровождался отказом автоматики, а получившийся перетяжеленным самолет необходимо облегчить на 2,5 тонны.

Авто В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 миллионов рублей Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.

Общество В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

Армия и оружие Британский генерал: Россия способна начать Третью мировую войну Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер считает, что Москва может «случайно» начать третью мировую войну.