Футбол

КоммерсантъКоммерсантъ«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Спартак — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
71′
Срджан Мияйлович
74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
77′
Алекс Крал
80′
82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
84′
Наиль Умяров
Гус Тил
90′
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Капитан «Спартака» в акробатическом прыжке выбил мяч с линии ворот и спас команду от гола

Sport24.ruвчера в 16:48

Андрей Тихонов – о матче «Спартак» – «Крылья Советов»: Второй тайм даже не хотелось смотреть

Советский спортвчера в 13:25

«Спартак» на своём поле победил «Крылья Советов». Гости доигрывали вдевятером

Чемпионатвчера в 12:54

«Спартак» - «Крылья Советов» - 2:0: видеообзор первой домашней победы красно-белых под началом Тедеско

Sport.ruвчера в 14:59

«Спартак» — «Крылья Советов»: почему не назначен пенальти на Ларссоне?

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Тихонов раскритиковал «Спартак» после победы над «Крыльями Советов»

Матч ТВвчера в 13:08

Тихонов раскритиковал «Спартак» после победы над «Крыльями Советов»

Sportbox.RUвчера в 13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости 08 ноября в 20:17
Армия и оружие

В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

РИА Новости 08 ноября в 23:51
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 08 ноября в 12:19
Единоборства

Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Политика

Зеленский перечислил изобретения украинцев

Lenta.ru 08 ноября в 21:01
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Происшествия

Водолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова

RT на русском вчера в 18:41
Политика

Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли

Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 вчера в 17:05
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 08 ноября в 09:41
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
Здоровье

Подмосковный Минздрав предупредил об опасностях из-за смены погоды

Как отражается смена погоды на здоровье, очень хорошо знают метеозависимые люди. Ученые рассказали, как это отражается на работе сердца.
ToDay News Ufa вчера в 05:43
Общество

Акимов назвал сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей

Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что в следующем году в тестовом режиме может заработать система поощрения аккуратного стиля вождения.
РБК вчера в 15:03
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 15:13
Технологии

Google обновляет интерфейс YouTube

Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews 08 ноября в 06:44
Происшествия

Пьяный житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

По предварительным данным, 21-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения убил 27-летнего мужчину, а затем захватил в заложники 18-летнюю девушку, угрожая ей ножом.
Известия вчера в 23:00
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Технологии

В Китае начали разработку сетей 6G

Страна Советов on-line 08 ноября в 03:45
Армия и оружие

Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Происшествия

Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском

Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:15
Политика

Украина запросила трое суток на разведение сил в Петровском

После разведения сил и средств около Петровского начнётся разминирование и разбор фортификационных сооружений.
Говорит Москва вчера в 07:21
Футбол

Упрямая цифра. «Ливерпуль» – «Ман Сити»: хозяева не проиграют

«Ман Сити» забивал в Ливерпуле шесть мячей в далеком 1929 году — тогда хозяева были биты со счетом 1:6. В том первенстве «красные» играли нестабильно и не поднимались выше четвертого места.
Sportbox.RU вчера в 07:45
Культура

Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»

Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Фигурное катание

Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 06:12
Кино

Появились первые отзывы о второй части «Холодного сердца»

Некоторые даже утверждают, что вторая часть намного лучше первой.
iReactor 00:13
Политика

Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия вчера в 11:14
Политика

Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены

9 ноября в Германии отмечают 30-летний юбилей падения Берлинской стены, ставшего в 1989 году полной неожиданностью для Франции, Великобритании и других стран Европы.
Народные новости вчера в 08:50
Культура

Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой

Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru вчера в 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное