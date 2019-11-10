Футбол
Коммерсантъ«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
|3′
|46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
|63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
|71′
Срджан Мияйлович
|74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
|76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
|77′
Алекс Крал
|80′
|82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
|83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
|84′
Наиль Умяров
Гус Тил
|90′
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
98
Максименко
56
Гапонов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
33
Крал
8
Тил
6
Дантас
9
Мирзов
19
Понсе
20
Шюррле
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
9
Радоньич
50
Карпов
8
Гацкан
10
Терехов
17
Зиньковский
20
Мияйлович
14
Гынсарь
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Капитан «Спартака» в акробатическом прыжке выбил мяч с линии ворот и спас команду от гола
Sport24.ruвчера в 16:48
Андрей Тихонов – о матче «Спартак» – «Крылья Советов»: Второй тайм даже не хотелось смотреть
Советский спортвчера в 13:25
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Происшествия
Водолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова
Политика
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР
Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Здоровье
Подмосковный Минздрав предупредил об опасностях из-за смены погоды
Как отражается смена погоды на здоровье, очень хорошо знают метеозависимые люди. Ученые рассказали, как это отражается на работе сердца.
Общество
Акимов назвал сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей
Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что в следующем году в тестовом режиме может заработать система поощрения аккуратного стиля вождения.
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
Технологии
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
Происшествия
Пьяный житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
По предварительным данным, 21-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения убил 27-летнего мужчину, а затем захватил в заложники 18-летнюю девушку, угрожая ей ножом.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
Происшествия
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Украина запросила трое суток на разведение сил в Петровском
После разведения сил и средств около Петровского начнётся разминирование и разбор фортификационных сооружений.
Футбол
Упрямая цифра. «Ливерпуль» – «Ман Сити»: хозяева не проиграют
«Ман Сити» забивал в Ливерпуле шесть мячей в далеком 1929 году — тогда хозяева были биты со счетом 1:6. В том первенстве «красные» играли нестабильно и не поднимались выше четвертого места.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Фигурное катание
Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Кино
Появились первые отзывы о второй части «Холодного сердца»
Некоторые даже утверждают, что вторая часть намного лучше первой.
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Политика
Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены
9 ноября в Германии отмечают 30-летний юбилей падения Берлинской стены, ставшего в 1989 году полной неожиданностью для Франции, Великобритании и других стран Европы.
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.