Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте.

Происшествия Все материалы дела Голунова были засекречены Все материалы дела, по которому ранее обвиняли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены.

Общество Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Общество Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.

Политика В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме Ранее депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".

Общество FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити» Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».

Интернет YouTube угрожает удалить «коммерчески невыгодные» аккаунты "YouTube может заблокировать доступ, или доступ посредством вашего Google-аккаунта ко всему сервису или его частям, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла", — следует из новых правил пользования видеохостингом.

Происшествия Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.

Политика Турция начала высылать террористов ИГ Как заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, в понедельник должны быть выдворены ещё три боевика, происхождение которых не называют.

Общество Глушаков подал в суд на бывшую жену Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.

Политика Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.

Футбол Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.

Футбол Головин вошел в сборную тура по версии L’Equipe Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную 12-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe.

Происшествия Полицейский-стажер в Алексине открыл огонь по оппонентам Ранее «Молодой коммунар» сообщал об инциденте в Алексине, где стажер полиции открыл стрельбу из карабина «Сайга».

Кино «Доктор Сон» провалился в первый день проката Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии Пропавшая в Екатеринбурге на прошлой неделе 31-летняя Марина Головина нашлась в довольно неожиданном месте: в колонии общего режима.

Кино «Кризис на бесконечных Землях»: канал CW показал тизер нового кроссовера Телеканал CW представил первый тизер «самого масштабного кроссовера» на телевидении. Ролик появился на YouTube-канале TV Promos 10 ноября.

Общество Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.