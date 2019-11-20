Клуб объяснил отказ сложностями с получением американских виз в сжатые сроки. Вместо турнира в США «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ. С 13 по 24 января команда будет тренироваться в Абу-Даби.

«Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ

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