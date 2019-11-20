Футбол
РБК«Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ
Клуб объяснил отказ сложностями с получением американских виз в сжатые сроки. Вместо турнира в США «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ. С 13 по 24 января команда будет тренироваться в Абу-Даби.
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Гаджеты
Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки
В начале 2020-го года южнокорейский технологический гигант Samsung начнет выпускать смартфоны серии Galaxy A нового поколения.
Музыка
Объявлены номинанты на премию «Грэмми»
Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми-2020», их список опубликован на сайте церемонии.
Здоровье
На уволенного врача-трансплантолога завели уголовное дело
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое возбудил СК.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Общество
Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей
Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Кино
Фильм «Джокер» получит продолжение
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Хоккей
Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Футбол
Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Авто
Опубликовали первые фото салона новой Kia Optima
На днях компания KIA рассекретила на тизерах внешний облик новой KIA Optima, дебют которой состоится 12 декабря.
Культура
Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции
Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице.
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Нитки подводного трубопровода всплыли на поверхность в Карском море
В прошлом году всплывала первая труба. Сейчас стало известно о всплытии нитки под номером 4. В «Газпроме» их называют резервными.
Авто
Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Происшествия
Опубликовано видео потасовки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Политика
Путин назвал Зеленского симпатичным
Президент России Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет!" заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
ЦБ рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки в декабре
Банк России в декабре на заседании совета директоров рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.