Футбол

РБКРБК«Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ

Клуб объяснил отказ сложностями с получением американских виз в сжатые сроки. Вместо турнира в США «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ. С 13 по 24 января команда будет тренироваться в Абу-Даби.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведет январский сбор в ОАЭ

Sport24.ru12:53

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведет январские сборы в ОАЭ

Спорт-Экспресс12:55

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

Чемпионат12:55

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведет январский сбор в ОАЭ

Sportbox.RU13:06

«Спартак» проведет сбор в ОАЭ вместо участия в американском турнире

Советский спорт13:24

«Спартак» проведет январский сбор в ОАЭ вместо участия во Florida Cup

РИА Новости13:09

«Спартак» проведёт сбор в ОАЭ вместо участия во Florida Cup

Metaratings13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Шоу-бизнес

Счастливая и бодрая Пугачева спела на сцене с друзьями молодости

Kleo.ru 05:25
Гаджеты

Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки

В начале 2020-го года южнокорейский технологический гигант Samsung начнет выпускать смартфоны серии Galaxy A нового поколения.
Planet Today 04:10
Музыка

Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми-2020», их список опубликован на сайте церемонии.
Афиша Daily 09:59
Здоровье

На уволенного врача-трансплантолога завели уголовное дело

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое возбудил СК.
Аргументы недели 13:40
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Общество

Волгоградцы назвали коррупцией подорожание медсправок для водителей

Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
НовостиВолгограда.ру 13:41
Политика

Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа

Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Утро.ru 09:27
Кино

Фильм «Джокер» получит продолжение

Актуальные Новости 12:16
Общество

Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
Общество

Семье депутата гордумы Екатеринбурга угрожают убийством из-за храма

URA.Ru 11:54
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Шоу-бизнес

После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Хоккей

Овечкин назвал Олимпиаду самым главным турниром

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин хочет выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
РБК 13:37
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию

Российская газета 05:07
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Футбол

Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Lenta.ru 12:29
Авто

Опубликовали первые фото салона новой Kia Optima

На днях компания KIA рассекретила на тизерах внешний облик новой KIA Optima, дебют которой состоится 12 декабря.
Новые автомобили 11:14
Культура

Участнику «Детского Евровидения» от России стало плохо на репетиции

Участник конкурса "Детское Евровидение - 2019", представляющий Россию, почувствовал себя плохо во время репетиции в польском городе Гливице.
ТАСС 13:19
Политика

Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
RT на русском 12:31
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Общество

Нитки подводного трубопровода всплыли на поверхность в Карском море

В прошлом году всплывала первая труба. Сейчас стало известно о всплытии нитки под номером 4. В «Газпроме» их называют резервными.
Говорит Москва 12:44
Авто

Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
SpeedMe 00:42
Гаджеты

Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
iXBT.com 05:57
Происшествия

Опубликовано видео потасовки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Москва 24 вчера в 07:04
Политика

Путин назвал Зеленского симпатичным

Президент России Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет!" заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:34
Экономика

ЦБ рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки в декабре

Банк России в декабре на заседании совета директоров рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное