Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя Москва«Спартак» возглавил бывший спортивный журналист по прозвищу Хамелеон

Хамелеон умеет расположить к себе прессу, еще школьником Тедеско в качестве спортивного журналиста проходил практику в издании «Эсслингер». Это ценное качество для наставника «Спартака» — клуба, к которому приковано самое пристальное внимание российских журналистов.
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«Спартак» возглавил бывший спортивный журналист по прозвищу Хамелеон

Вечерняя Москва15:56

Александр Мостовой — о зарплате Тедеско: «Это безобразно много»

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