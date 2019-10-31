Футбол
Inc-news.ru«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
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Джикия не рассчитывает, что «Спартак» и ЦСКА сыграют, как «Ливерпуль» и «Арсенал»
Sport.ruвчера в 16:59
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Музыка
Группа My Chemical Romance воссоединится
Life.ru 00:43
Общество
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Происшествия
В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье
В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
РИА Новости 06:50
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
News.ru 06:13
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика
Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам
Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.
РЕН ТВ 07:38
Общество
В Одессе барельеф Жукову убрали со здания военкомата
Inc-news.ru 02:10
Футбол
Российский футболист Кабаев оказался в списке самых красивых игроков Гондураса
Discover24 06:02
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:59
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика
В МИДе рассказали о невозможности в срок договориться с США по ДСНВ
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Экономика
Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России
Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми в последней версии понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует.
РБК 00:00
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Происшествия
Насиловавший детей водитель желтого Hummer получил 17 лет «строгача»
Скандально известного владельца желтого «Хаммера» из Петербурга Игоря Смирнова осудили на 17 лет колонии за изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над несовершеннолетними.
Мойка78 07:07
Происшествия
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Шестилетний мальчик, убитый накануне в детском саду в Нарьян -Маре, был не единственным ребенком в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Ненецкого автономного округа.
Радио Sputnik 05:17
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер ПК-версии Red Dead Redemption 2
Gmbox.ru вчера в 10:47
Происшествия
В Калуге задержан еще один чиновник горуправы
По информации телеграм-каналов, сегодня ночью в Калуге задержан очередной муниципальный чиновник.
Калужские новости 04:59
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
Интерфакс вчера в 20:22
Хоккей
Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»
Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Советский спорт вчера в 23:59
Политика
Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
Газета.Ru 08:03
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Транспорт
Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году
Российская газета 05:30
Наука
Ученые попросили добровольцев прислать фото своего кала
Присланные фотографии тщательно изучаются командой из семи гастроэнтерологов и сортируются в соответствии с Бристольской шкалой формы кала.
Газета.Ru 30 октября в 08:31
Политика
Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях
«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.
РБК 07:51
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59