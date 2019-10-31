Футбол
Inc-news.ru«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
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Тедеско разбудил Ларссона! «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал КР
Советский спортвчера в 14:33
Джикия не рассчитывает, что «Спартак» и ЦСКА сыграют, как «Ливерпуль» и «Арсенал»
Sport.ruвчера в 16:59
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Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
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Оверлендинговый Honda CR-V получил лифт-набор подвески, что повысило клиренс до 246 мм, подножки, обновленный передний бампер с дополнительными ходовыми огнями, крепление запасного колеса сзади, модульное багажное отделение Plateau, внедорожные колеса KMC с покрышками Nitto Ridge Grappler, тент Roofnest Falcon.
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Россиян уведомят о попытках продать их недвижимость
С 1 ноября собственников недвижимости в России уведомят о поступлении документов для регистрации перехода или прекращения права собственности, заверенных электронной подписью.
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Ломовицкий не сыграет против «Спартака» из-за условий аренды
Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Ломовицкий не выйдет на поле в матче 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против московского "Спартака", которому принадлежит, из-за условий арендного соглашения между клубами, сообщает Sport24.
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Группа Shortparis представила второй русскоязычный альбом «Так закалялась сталь».
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
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Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
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Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Происшествия
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Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
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Общественная организация «Деловая Россия» предлагает законодательно закрепить гарантии для компаний, которые решили перестать уклоняться от налогов и начать работать «по-белому».
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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Президент России Владимир Путин не исключил, что следует сделать строже наказание за ошибки медиков, влияющие на установление инвалидности.
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Напомним, что в 2015 году США совместно с Россией и четырьмя другими странами (Китай, Германия, Франция, Британия) договорились с Ираном об ограничении их ядерной программы.
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В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
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Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.