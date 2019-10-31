Футбол
Inc-news.ru«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
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«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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Сегодня в Североморске начались торжественные мероприятия, посвященные 30-летию первой посадки самолёта на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
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