Футбол

Inc-news.ruInc-news.ru«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Эксперты оценили шансы «Спартака» пройти ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Чемпионат10:30

«Спартак» победил «Ростов» в Кубке и в четвертьфинале сыграет с ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 14:23

«Спартак» выиграл два матча подряд с общим счетом 5:1

Sports.ruвчера в 14:32

Джикия не рассчитывает, что «Спартак» и ЦСКА сыграют, как «Ливерпуль» и «Арсенал»

Sport.ruвчера в 16:59

Дубль Ларссона вывел «Спартак» в четвертьфинал Кубка России. Следующий соперник — ЦСКА

Sportbox.RUвчера в 14:28

Карпин принес Кубок в жертву чемпионату. Весной «Спартак» ждет ЦСКА

Sport24.ruвчера в 16:15

«Спартак» сыграет с ЦСКА в четвертьфинале кубка России

Metaratingsвчера в 14:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Общество

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 10:58
Политика

Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.
Lenta.ru 11:13
Общество

Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце

Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Происшествия

Названа причина отказа двигателя у севшего в Тюмени аварийного SSJ-100

Никто из 83 пассажиров не пострадал. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Ямал" совершил аварийную посадку в аэропорте "Рощино" в Тюмени.
Газета.Ru 12:22
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Политика

Григорий Лепс объявлен персоной нон-грата в Латвии

Певца Григория Лепса объявили в Латвии персоной нон-грата. Певцу запретили въезд в страну.
BFM.ru 10:03
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Шоу-бизнес

Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Шоу-бизнес

Глюкоза предстала в образе растолстевшей старушки

В честь праздника Глюкоза решила потолстеть, поседеть и нарядиться старушкой, которая ищет щенка.
Волга-Медиа 01:55
Фигурное катание

Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

RT на русском 11:17
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Шоу-бизнес

В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции

Privet-Rostov.ru 01:11
Общество

Грета Тунберг попросила помочь ей попасть на новый саммит по климату

На предыдущий саммит по климату Грета Тунберг из Швеции в Нью-Йорк добиралась по Атлантике на яхте.
Говорит Москва 12:29
Общество

В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными ради эксперимента

Петербург может принять участие в эксперименте Минэкономразвития, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.
Мойка78 11:31
Армия и оружие

30 лет назад самолет впервые сел на палубу ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

Сегодня в Североморске начались торжественные мероприятия, посвященные 30-летию первой посадки самолёта на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Мурманский вестник 06:03
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Футбол

Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола

Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Гаджеты

Xiaomi сбросила цену на флагманский Redmi в преддверии анонса нового

В сети появилась информация о том, что Xiaomi решила устроить аттракцион невиданной щедрости, достаточно заметно снизив цену на флагманский смартфона своего суббренда — Redmi K20 Pro.
Ferra 12:40
Хоккей

Орлов о ситуации с Малкиным: «Псевдопатриоты роются в помойке»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
ProstoProSport 07:48
Происшествия

Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
РИА Новости 10:38
Общество

Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники

Министерство транспорта отменило приказ, давший старт переводу всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Космос

В ноябре россияне увидят звездопад и соединение Меркурия с Солнцем

Московский Комсомолец вчера в 10:59
Общество

В Одессе нашли замену снесенному барельефу маршалу Жукову

Взгляд.ру 07:51
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 09:20
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Шоу-бизнес

Лобода исполнила зажигательный танец в бикини

Певица наслаждается отпуском в ОАЭ Сегодня на странице Светланы Лободы в "Инстаграме" появилось новое весьма откровенное видео.
WomanHit.ru 11:50
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное