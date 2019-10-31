В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.

«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Политика Трамп рассказал о деталях сделки с Китаем Место встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, где будет подписана первая часть торгового соглашения, объявят уже скоро.

Происшествия Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Общество Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.

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Игры В Epic Games Store появятся отзывы критиков Отзывы покупателей в EGS не появятся — компания не хочет, чтобы пользователи массово занижали оценки играм в ее магазине.

Политика Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Политика Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Общество С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Футбол Джака обратился к болельщикам «Арсенала» Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте.

Общество Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.

Шоу-бизнес Мать Аллы Вербер впала в депрессию после смерти дочери После печального известия женщина на полтора месяца впала в депрессию и отказывалась переезжать из Торонто в Киев или Москву, чтобы быть ближе к семье.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank ЦБ РФ с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера - Danske Bank, следует из сообщения регулятора.