Футбол

Inc-news.ruInc-news.ru«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
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