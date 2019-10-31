Футбол
Inc-news.ru«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
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Джикия не рассчитывает, что «Спартак» и ЦСКА сыграют, как «Ливерпуль» и «Арсенал»
Sport.ruвчера в 16:59
Тедеско разбудил Ларссона! «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал КР
Советский спортвчера в 14:33
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Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.
Экономика
Белоруссия анонсировала кредит от Китая на 500 млн долларов
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что в 2019 году республика планирует подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму 500 млн долларов.
Политика
Израиль экстрадирует хакера Алексея Буркова в США
В 2015 году жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
Политика
Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии
США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки
Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Здоровье
Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя
Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Единоборства
Хабиба Нурмагомедова исключили из колледжа
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, что за что его сына исключили из колледжа.
Происшествия
В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании
Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
Общество
В Латвии Григория Лепса объявили персоной нон грата
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Политика
МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Общество
Петербург может принять участие в эксперименте по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами
Ряд российских регионов, включая Петербург, могут принять участие в эксперименте, в рамках которого организации будут платить физическим лицам за выполненные работы и оказанные услуги по гражданско-правовым договорам только по безналу.
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском
Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
Футбол
Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Общество
В МВД заявили о росте числа IT-преступлений в России
«В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года — почти на 70 процентов»,— отметил министр.