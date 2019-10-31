В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.

«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

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Политика Израиль экстрадирует хакера Алексея Буркова в США В 2015 году жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.

Политика Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Здоровье Как избежать кариеса рассказали жителям Ставрополя Как рассказала гостья, к стоматологу желательно обращаться на профилактический осмотр два раза в год.

Происшествия Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.

Единоборства Хабиба Нурмагомедова исключили из колледжа Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, что за что его сына исключили из колледжа.

Происшествия В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.

Общество В Латвии Григория Лепса объявили персоной нон грата Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.

Политика МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.

Политика Украина отложит разведение сил в Петровском Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.