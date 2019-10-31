Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСпартак — Ростов 2:1

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1). Дублем, как и в предыдущей игре чемпионата против "Локомотива" (3:0), отметился нападающий Джордан Ларссон. В составе гостей отличился Александр Долгов.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Ларссон обрел себя: 5 голов в 4 матчах, нашел дом и перевез в Москву собаку

Sports.ruвчера в 15:11

«Спартак» победил «Ростов» в 1/8 финала Кубка России

РИА Новостивчера в 14:25

10 лет Семака в ЦСКА: публиковал fake news на гостевой, восхищал Романцева и решал конфликты

Матч ТВ02:04

«Еще один матч, еще два гола». Ларссон — об игре с «Ростовом»

Спорт-Экспрессвчера в 16:42

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче Кубка России

МК-Спортвчера в 14:31

Ларссон: ещё один матч, ещё два гола

Чемпионатвчера в 17:03

Джикия не рассчитывает, что «Спартак» и ЦСКА сыграют, как «Ливерпуль» и «Арсенал»

Sport.ruвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество

Открыта вакансия путешественника с зарплатой 2 млн рублей

За работу компания предлагает 25 тысяч фунтов (2 миллиона в рублевом эквиваленте).
Inc-news.ru вчера в 14:12
Происшествия

Стала известна личность грабителя, застреленного экс-мэром Киселевска

Одним из двух напавших на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева грабителей оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов.
Пятый канал 01:35
Происшествия

Мать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии

Ридус вчера в 16:35
Экономика

Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
РБК 00:00
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года

С 1 ноября 2019 года в жизни россиян произойдут очередные изменения, о некоторых из которых рассказывает Федеральное агентство новостей.
ФАН вчера в 03:16
Политика

Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Происшествия

В Петербурге загорелось здание автосервиса

Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.
РИА Новости 02:06
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Транспорт

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

Вести.Ru вчера в 06:40
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Дни24 вчера в 10:08
Армия и оружие

Минобороны показало видео перевооружения полка под Калугой на «Ярс»

Минобороны РФ опубликовало видео установки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку перевооружаемого ракетного полка в Козельском ракетном соединении РВСН.
РИА Новости 02:09
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Общество

Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт

Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Ведомости вчера в 17:55
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru вчера в 10:50
Общество

Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

РБК 30 октября в 03:43
Политика

Россия и Китай будут сотрудничать в создании спутниковых систем связи

Россия и Китай договорились помогать друг другу в создании национальных спутниковых систем и совместно отстаивать в Международном союзе электросвязи выделение частот для них, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единый оператор госкорпорации "Роскосмос" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.
РИА Новости 02:23
Армия и оружие

Турция передала России 18 пленных сирийских военных

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
РИА Новости вчера в 21:47
Авто

В Латвии построили внедорожник для Сатаны

Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
32CARS.ru вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

Петербургскому полицейскому продлили срок задержания

Заместитель начальника 2 отдела УГИБДД Михаил Александров задержится у правоохранителей еще на 72 часа.
Piter.tv вчера в 15:03
Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.
Российская газета 01:48
Общество

Врачи рассказали о правильном использовании шапок

Врачи рекомендуют снимать шапку при первой же возможности, например, в метро, иначе голова будет потеть, а сам перегрев кожных покровов может вызвать головные боли, потому что повысится температура головного мозга.
Известия вчера в 23:25
Технологии

Москвичи смогут бесплатно проверить компьютеры в ноябре и декабре

Проверки будут проводится каждую среду в период с 6 ноября по 24 декабря.
Вести Подмосковья 01:11
Хоккей

Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев»

Газета.Ru вчера в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное