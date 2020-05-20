с чего всё началось

Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева.

"Спартак" сообщил, что контракт нападающего Александра Соболева полностью выкуплен у "Крыльев Советов". Ранее он играл за красно-белых на правах аренды.

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