Футбол
Sport.ru«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
"Спартак" сообщил, что контракт нападающего Александра Соболева полностью выкуплен у "Крыльев Советов". Ранее он играл за красно-белых на правах аренды.
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Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева.
— Александр Фетисов, российский политикБомбардир.ру 18 мая в 14:46
с чего всё началось
Московский футбольный клуб «Спартак», как и писал РБК, объявил на официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с нападающим Александром Соболевым, выступавшим за команду на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».РБК18 мая в 05:18
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Йиранек: «„Спартак“ заплатил нормальную сумму за Соболева. Сегодня такие цены»
Sport24.ru19 мая в 20:55
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