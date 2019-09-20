РПЛ
Спорт-Экспресс«Спартак» вылетел на матч против «Уфы»
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:23, Вашингтон
Гаджеты
Huawei представила новый флагманский смартфон
Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Происшествия
В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
РБК 21:01
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Политика
Власти США подали новый иск против Сноудена
Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение подписанных им при принятии на работу обязательств о неразглашении, сообщает во вторник РИА «Новости».
Парламентская газета 17 сентября в 14:32
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:53
Происшествия
В Грозном потушили пожар в крупнейшем торговом центре Чечни
Пожарные ликвидировали пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд парк".
Российская газета 15:56
Наука
Названа самая распространенная причина рака
Ученые некоммерческой организации Environmental Working Group выяснили, что загрязняющие вещества в питьевой воде могут привести к более чем 100 тысячам случаев рака в течение жизни одного поколения в одних только США.
Lenta.ru 11:52
Гаджеты
В России открылся предзаказ на новые iPhone
Rambler News Service вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК 18:54
Футбол
Гончаренко объяснил разгром ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от болгарского «Лудогорца» в первом матче группового этапа Лиги Европы.
ФАН 19:34
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия 20:45
Политика
Владимир Путин выступил на Форуме оружейников в Ижевске
Президент России 19 сентября выступил с восьмиминутной речью на Форуме оружейников в Ижевске.
Деловой квадрат 11:23
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал 17 сентября в 08:40
Наука
Пиво препятствует развитию диабета второго типа
Китайские ученые сообщили, что ежедневное употребление такого слабоалкогольного напитка как пиво является дополнительным профилактическим средством от возможности наступления диабета второго типа.
В городе R 15:49
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
Общество
Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников
Трудящиеся обеспокоены судьбой профессиональных праздников Регуляторная гильотина может лишить граждан не только устаревших норм, но и части праздников.
Коммерсантъ 18:36
Спорт
Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону
Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
РИА Новости 07:10
Экономика
Россиян предупредили о невозможности сокращения рабочей недели
В ближайшем будущем в России невозможен переход на четырёхдневную рабочую неделю без снижения зарплат, заявили экономисты РАНХиГС.
Секрет фирмы вчера в 08:51
Происшествия
Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан в Дагестане.
BFM.ru 08:36
Армия и оружие
Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США", - сообщает газета.
РИА Новости 19:03
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
В августе 2019 года, по данным мониторинга инфляционных ожиданий, 33% респондентов оценили рост цен в магазинах как высокий, а 39% опрошенных сочли его умеренным.
РБК вчера в 17:02