РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» вылетел на матч против «Уфы»

Уфа — Спартак
завтра
в 10:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
«Спартак» вылетел на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы».
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