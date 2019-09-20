Московский «Спартак» вылетел на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». «Красно-белые отправились в Уфу!» — сообщается в «твиттере» московского клуба. Матч «Уфа» — «Спартак» состоится завтра, 20 сентября.

«Спартак» вылетел на матч с «Уфой»

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