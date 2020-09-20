«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Борисова
Бессменный ведущий программы "Русское лото", актер, болельщик "Спартака" Михаил Борисов скончался накануне в Москве на 72-м году жизни. Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью актера.В источнике
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Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Михаила Борисова госпитализировали в субботу прямо со съемочной площадки. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. 71-летний Борисов является заслуженным деятелем искусств России.
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