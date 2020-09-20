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Bobsoccer

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Борисова

Бессменный ведущий программы "Русское лото", актер, болельщик "Спартака" Михаил Борисов скончался накануне в Москве на 72-м году жизни. Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью актера.В источнике
С чего всё началось
РЕН ТВ

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Михаила Борисова госпитализировали в субботу прямо со съемочной площадки. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому. 71-летний Борисов является заслуженным деятелем искусств России.
РЕН ТВвчера в 16:20
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РИА Новости

Сестра ведущего «Русского лото» опровергла сообщения о его смерти

РИА Новостивчера в 16:45
Пятый канал

В «Столото» прокомментировали информацию о смерти Михаила Борисова

Пятый канал02:41
Комсомольская правда

Подтвердили смерть Михаила Борисова: ведущий «Русского лото» умер на руках врачей

Комсомольская правда02:05
Агентство Москва

Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Агентство Москвавчера в 16:51
Говорит Москва

В Москве умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Говорит Москва02:28
Известия

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Известиявчера в 16:20
РЕН ТВ

Сестра ведущего «Русского лото» подтвердила его госпитализацию

РЕН ТВвчера в 15:05

Повышающий коэффициент по НДПИ приведёт к большей справедливости

Москва, 19 сентября 2020, 20:12 — REGNUM Повышающий коэффициент 3,5 по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) при добыче полезных ископаемых позволит приблизиться к уровню горной ренты в мировой практике.
REGNUMвчера в 13:12
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МВД Белоруссии выявит всех виновных в утечках личных данных

МВД Белоруссии располагает всеми возможностями для установления источников утечек личных данных правоохранителей, заявила 19 сентября пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в интервью РИА Новости.
МВД Белоруссии выявит всех виновных в утечках личных данных
ИА Красная Веснавчера в 15:32
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Пушков: Российские диспетчеры в смоленской авиакатастрофе не виноваты

Напомним, ранее стало известно, что польским властям пришло в голову арестовать троих смоленских авиадиспетчеров, виновных, по мнению Варшавы, в том, что разбился польский «борт № 1». Также следует отметить, что, согласно расшифровке переговоров с землей, российские авиадиспетчеры предлагали польским летчикам уйти на запасной аэродром в связи с плохими погодными условиями.
ИА Красная Весна01:53

81 новый случай коронавируса выявлен в Удмуртии за сутки

В республике выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. ⠀ Заболели 48 ижевчан, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая выявлено в Воткинском, Завьяловском и Сарапульском районах, по одному заболевшему зарегистрировано в Глазовском и Киясовском районах.
Моя Удмуртия01:06
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«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

Одну результативную передачу у "Далласа" сделал российский нападающий Александр Радулов, а его соотечественник и одноклубник вратарь Антон Худобин отразил 35 бросков, в том числе 22 - в третьем периоде, и был признан первой звездой матча.
РИА Новости00:02

В Минске задержали 73-летнюю активистку Багинскую

Известную белорусскую активистку, 73-летнюю Нину Багинскую не задерживали после несанкционированной акции протеста в Минске, она отпущена по дороге, в отделение милиции ее не доставляли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новостивчера в 11:18
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В США за сутки собрано $ 50 млн на выкуп тела Ленина

Американский художник Дэвид Датуна, который «загорелся» идеей построить в США точную копию московского мавзолея и перенести туда тело Владимира Ленина (перед этим он планирует выкупить его у России), уже собрал на эти цели более 50 миллионов долларов США.
Территория новостейвчера в 07:53
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс18 сентября в 12:27
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Управляющие фондами сократили длинную позицию по рублю до минимума с лета 2016 года

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась на 16.9% (1 919) до 13 296 контрактов на отчетной неделе.
Profinance.ruвчера в 04:58