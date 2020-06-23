Происшествия

RT на русскомRT на русском«Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками

Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле. По мнению членов совета, «яркий перформанс оценили и клуб, и команда».
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Около 30 фанатов «Спартака» задержаны по делу о хулиганстве после перекрытия дороги

ТАСС07:39

Полиция задержала ещё около 30 фанатов «Спартака» по делу о хулиганстве

Soccer.ru04:41

Полиция задержала более 20 фанатов «Спартака». Среди них есть несовершеннолетние

Чемпионат08:01

Источник: Полиция проводит следственный действия с 25 задержанными фанатами «Спартака»

Спорт-Экспресс07:53

«Фратрия» — властям: «Остановите беззаконие и освободите всех несправедливо задержанных болельщиков»

Sport24.ru09:18

Еще 30 фанатов «Спартака» задержаны после файер-шоу под Тулой

Первый Тульский07:23

Полиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака» после фаер-шоу в поддержку команды

Sports.ru04:38
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
26
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
200
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
3,1K
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
9
Общество

«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
22
Политика

Путин обратится к российским гражданам

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июня в России выявили 599 705 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7425 — за минувшие сутки.
REGNUM 06:02
3,3K
Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
40
Здоровье

Более сотни медиков Томска живут отдельно от семей в трех гостиницах

Более сотни медиков Томска, лечащих больных коронавирусом, живут отдельно от семей в трех гостиницах, расходы на проживание и питание медицинских работников оплачиваются за счет средств областного бюджета.
НИА-Томск 05:28
Происшествия

В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия

Интерфакс 06:55
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
377
Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
915
Общество

Реставратор случайно уничтожил копию картины «Непорочное зачатие»

Простая косметическая реставрация убила произведение искусства. В Валенсии коллекционер отдал на чистку копию знаменитого полотна Мурильо.
РЕН ТВ 07:30
Общество

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман вылечился от коронавируса

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от коронавируса. Радостной новостью он поделился в своем Twitter.
Компания 09:15
5
Общество

Туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Ника» заявил о приостановке деятельности из-за невозможности продления договора страховой ответственности в сфере международного выездного туризма.
RT на русском 06:46
110
Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
922
Теннис

Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости 08:41
3
Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ вчера в 08:36
26
Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25
1,4K
Экономика

В России средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума

В России средняя ставка по ипотеке упала до исторического минимума.
Клопс 08:20
4
Общество

ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой

Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.
ТАСС 05:26
9
Экономика

Город Байконур получит финансирование из федерального бюджета РФ

Финансирование из федерального бюджета России сможет получить город Байконур, говорится в постановлении, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, 23 июня размещенном на официальном сайте правительства РФ.
ИА Красная Весна 09:05
Экономика

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
781
Общество

Федеральная палата адвокатов уличила защитников Ефремова в саморекламе

Известия 08:27
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Шоу-бизнес

Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
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Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

Известия вчера в 17:25
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
176
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека во вторник приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 05:35
438
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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