Совет директоров «Спартака» опубликовал заявление по поводу задержаний фанатов клуба, участвовавших в проводах команды на матч с «Арсеналом» в Туле. По мнению членов совета, «яркий перформанс оценили и клуб, и команда».

«Спартак» выпустил заявление о ситуации с задержанными болельщиками

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