Футбол

RT на русскомRT на русском«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США

Московский «Спартак» примет участие в товарищеском турнире Florida Cup, который состоится в январе 2020 года.
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