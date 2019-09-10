Футбол

Pravda.RuPravda.Ru«Спартак» примет участие в турнире в США

"Спартак" примет участие в зимнем турнире в США. Красно-белые сыграют на Florida Cup против бразильских "Коринтианса" и "Палмейраса", а также клуба из Колумбии "Атлетико Насьональ". Игры пройдут на 25-тысячном стадионе "Эксплория" во Флориде.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» примет участие в турнире в США. До этого ни один клуб из России не проводил там сборов

Sport24.ru11:05

«Спартак» сыграет в США против Луиза Адриану. Что это за турнир?

Спорт-Экспресс13:05

«Спартак» проведет зимний сбор в США и сыграет с «Палмейрасом», «Коринтиансом» и «Атлетико Насьональ»

Sports.ru10:05

ФК «Спартак» сыграет в товарищеском турнире в США в январе 2020 года

ТАСС10:30

«Спартак» объявил об участии в международном турнире в США

РБК10:30

«Спартак» примет участие в международном турнире в США

Газета.Ru10:51

Футбольный «Спартак» проведет зимние сборы в США

Московский Комсомолец10:28
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
Авто

Volkswagen представил народный электрокар ID.3

Quto.ru 02:24
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Гаджеты

Apple начала презентацию новых iPhone

Lenta.ru 13:54
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика

Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах

Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Политика

Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.
Интерфакс 12:05
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Политика

Путин наградил Чилингарова орденом «За заслуги перед Отечеством»

ТК Звезда 06:03
Происшествия

В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области

Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика

Названы нации Европы, недовольные санкциями против России

Социологический центр YouGov провел расследование для организации «Европейский совет по международным отношениям» опрос на предмет отношения в различных странах Европы к санкциям против России.
Московский Комсомолец 13:00
Политика

США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ввели санкции против 12 лидеров ведущих террористических группировок.
Взгляд.ру 13:50
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика

Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан

Израиль аннексирует поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если «Ликуд», правящая партия страны, одержит победу на парламентских выборах.
Lenta.ru 11:36
Армия и оружие

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Футбол

Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»

41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
Soccer.ru 12:21
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета вчера в 16:10
Космос

Умер российский астрофизик Леонид Ксанфомалити

На 88-м году жизни скончался российский астрофизик, специалист в области исследования планет Солнечной системы Леонид Ксанфомалити.
Невские Новости 13:07
Политика

В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке

Известия 13:28
Шоу-бизнес

Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти

Политика Сегодня 13:23
Политика

Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика

Правительство Италии во главе с Конте получило доверие в Сенате

Новое коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в верхней палате (Сенате) национального парламента.
ТАСС 13:24
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже

Президент Болгарии Румен Радев потребовал у прокуратуры республики "неоспоримых фактов" в связи с обвинением председателя Национального движения "Русофилов" Николая Малинова в шпионаже.
ТАСС 08:11
Политика

Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле

Lenta.ru 05:33
Гаджеты

Apple представила Apple Watch Series 5

Новые Apple Watch 5 получили всегда включенный Always-on дисплей, встроенный компас, который работает без подключения к интернету.
The GEEK 13:52
Политика

Особое мнение: Алексей Венедиктов

Сегодня нестандартное «Особое мнение» и голос мой звучит не так как обычно.
Эхо Москвы 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное