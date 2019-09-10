Футбол

RT на русскомRT на русском«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США

Московский «Спартак» примет участие в товарищеском турнире Florida Cup, который состоится в январе 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» примет участие в турнире в США. До этого ни один клуб из России не проводил там сборов

Sport24.ru11:05

«Спартак» сыграет в США против Луиза Адриану. Что это за турнир?

Спорт-Экспресс13:05

«Спартак» проведет зимний сбор в США и сыграет с «Палмейрасом», «Коринтиансом» и «Атлетико Насьональ»

Sports.ru10:05

ФК «Спартак» сыграет в товарищеском турнире в США в январе 2020 года

ТАСС10:30

«Спартак» объявил об участии в международном турнире в США

РБК10:30

«Спартак» примет участие в международном турнире в США

Газета.Ru10:51

Футбольный «Спартак» проведет зимние сборы в США

Московский Комсомолец10:28
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:42, Вашингтон
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»

В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Происшествия

Депутата избили в центре Москвы

Депутат совета по Муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Один человек пострадал в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве

В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции подтвердили факт аварии.
ТАСС 13:03
Гаджеты

Apple представила три новые модели iPhone

В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
Коммерсантъ 14:31
Хоккей

«Спартак» проиграл третий матч КХЛ подряд, в овертайме уступив «Авангарду»

РИА Новости 15:12
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Авто

Rolls-Royce представил спецверсии Wraith для России

Знаменитое «звездное небо» на потолке Wraith впервые засияло оранжевыми, зелеными и лиловыми лампами.
AutoNews 06:58
Общество

Протоиерей Смирнов раскритиковал эволюционную теорию Дарвина

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подверг критике эволюционную теорию британского ученого Чарльза Дарвина.
Газета.Ru 07:12
Политика

На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
РИА Новости 14:35
Общество

В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище

В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание.
Life.ru 13:33
Политика

ЦРУ опровергло связь действий Трампа с вывозом «шпиона США» из России

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.
Известия 14:44
Шоу-бизнес

Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа

Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.
Экспресс газета 14:00
Общество

В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября

В московскую мэрию поданы две заявки на проведение митинга против насилия и политического преследования и шествия за освобождение политических узников, сообщает член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

Rambler News Service 02:33
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Здоровье

В Свердловской области растет смертность от онкологии

В Свердловской области по сравнению с прошлым годом растет количество смертей от онкологических заболеваний.
ФедералПресс 07:25
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»

Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Футбол

Англия — Косово 5:1 (Перерыв)

В матче квалификационного отбора к чемпионату Европы между сборными Англии и Косово счет был открыт спустя 35 секунд матча.
Bobsoccer 14:57
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 07:20
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Гаджеты

В Китае стартуют продажи смарт-телевизора Redmi TV

В Китае начинаются продажи смарт-телевизора Redmi TV.
OAnews 06:06
Кино

Кинофестиваль Arctic open проведут в Архангельской области

Мероприятие состоится уже в третий раз. III Международный кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельской области.
Невские Новости 13:13
Гаджеты

Apple представила Apple Watch Series 5

Новые Apple Watch 5 получили всегда включенный Always-on дисплей, встроенный компас, который работает без подключения к интернету.
The GEEK 13:52
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие

Сирия приготовилась к нападению Израиля

Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия

Два землетрясения произошли на грузино-армянской границе

REGNUM 14:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное