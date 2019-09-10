Московский «Спартак» примет участие в товарищеском турнире Florida Cup, который состоится в январе 2020 года.

«Спартак» выступит на товарищеском турнире в США

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