Футбол
Московский Комсомолец«Спартак» заинтересовался Жабой
Московский футбольный клуб «Спартак» может приобрести бразильского полузащитника греческого ПАОК Лео Жабу.
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«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
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Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Фигурное катание
Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Происшествия
Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье
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Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Финансы
Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года
Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новой части
Режиссер заявил, что персонаж отлично вписывается в сюжет, в котором сказано, что роботы в ленте носят костюмы из человеческой кожи, также подверженные старению.
Общество
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Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Футбол
Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Политика
В конгрессе США выступили против выделения средств на воссоздание G8
В конгрессе США выступили против выделения средств на содействие участию Российской Федерации в заседаниях G7, или воссоздание формата G8 с включением в нее РФ.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Происшествия
В Пермском крае ищут пропавший частный самолет
Сотрудники экстренных служб ищут частный самолет, который пропал в Пермском крае в субботу утром.
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Адель сильно похудела после развода с супругом
В апреле этого года британская артистка развелась с Саймоном Конескки. После разрыва с супругом звезда начала стремительно худеть.
Культура
СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»
В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Здоровье
Из-за гаффской болезни в Тюменской области ограничена продажа рыбы
По всей Тюменской области из-за вспышки гаффской болезни запретили несанкционированную торговлю рыбой, сообщил региональный департамент общественных связей.
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Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» выиграть у «Ванкувера»
«Вашингтон» одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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США приостановили рейсы на Кубу
Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
Финансы
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Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Происшествия
Над чиновницей в Уфе надругались в подъезде
Как сообщают "Вести-Башкортостан", на днях в подъезде жилого дома на улице Блюхера неизвестный напал на местную жительницу.
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.