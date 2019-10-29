Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии

Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач. После 26 туров чемпионата Белоруссии он является лучшим бомбардиром турнира. Его "Энергетик-БГУ" с 23 очками занимает 14-е место.
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Агент Шкурина прокомментировал интерес к игроку со стороны «Спартака»

Sport24.ru04:04

Агент Шкурина: «Интерес „Спартака“? Ничего не могу сказать»

Sport.ru04:29

Агент лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии не подтвердил интерес «Спартака»

Матч ТВ04:12

Агент Шкурина об интересе «Спартака»: «Не могу ничего сказать»

Sports.ru04:46

Агент форварда «Энергетика-БГУ» Шкурина: «Интерес „Спартака“? Могу только подтвердить заинтересованность клубов РПЛ»

Бомбардир.ру05:14

«Спартак» интересуется форвардом молодежной сборной Белоруссии

Спорт-Экспрессвчера в 16:48

Агент лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии не подтвердил интерес «Спартака»

Sportbox.RU04:12
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Происшествия

В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей

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По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
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МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

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Коммерсантъ 05:33
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Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
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На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru 27 октября в 17:01
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
Происшествия

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
Интерфакс 03:30
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Общество

Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и другие на премьере сериала в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась премьера сериала The Morning Show. Событие прошло 29 октября в David Geffen Hall.
Газета Metro 05:17
Происшествия

Похороны убитого в Горном контрактника начались в Забайкалье

Чита.Ру 01:47
Происшествия

Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Футбол

Владимир Быстров: «В ситуации со „Спартаком“ и Кононовым, кроме критики, говорить было нечего»

Бывший футболист, ныне выступающий в качестве эксперта, Владимир Быстров заявил, что кроме критики в адрес экс-тренера московского «Спартака» Олега Кононова ему было нечего говорить.
Матч ТВ 02:39
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Экономика

Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций

Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.
Lenta.ru 05:14
Происшествия

В Москве три человека погибли от передозировки наркотиками

В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиками.
RT на русском 05:27
Культура

В США отменили премьеру нового «Терминатора» из-за пожаров

В Лос-Анджелесе отменили премьеру нового фильма Тима Миллера «Терминатор: Темные судьбы».
Культуромания 00:47
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве

Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к 4 годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:40
Политика

Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров.
Говорит Москва 05:28
Кино

Хоакину Фениксу исполняется 45 лет

В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Российская газета вчера в 08:31
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
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Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК 04:10
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Авто

Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото

Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
CarsWeek.ru вчера в 05:41
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ

Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru вчера в 05:38
Общество

В эфире у Соловьева подрались гости

"Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.
Газета.Ru 02:33
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Илья Шкурин
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Белорусский футболист, нападающий клуба «Энергетик-БГУ» и молодёжной сборной Белоруссии.
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