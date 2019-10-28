Футбол

Вести.RuВести.Ru«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии

Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач. После 26 туров чемпионата Белоруссии он является лучшим бомбардиром турнира. Его "Энергетик-БГУ" с 23 очками занимает 14-е место.
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«Спартак» интересуется форвардом молодежной сборной Белоруссии

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Sport.ruвчера в 17:29

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Советский спортвчера в 17:57
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Белорусский футболист, нападающий клуба «Энергетик-БГУ» и молодёжной сборной Белоруссии.
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